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Гадость в красивой упаковке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Гадость в красивой упаковке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Фото: открытые источники

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Рафинированное растительное масло есть на каждой кухне, и оно является неотъемлемой частью рациона питания россиян.

Поэтому в Роскачестве независимые эксперты уделяют качеству масла особое внимание. Из 57 марок, которые востребованы у покупателей в РФ, в некоторых обнаружились довольно грубые нарушения, при которых продукция по закону не может реализовываться на прилавках российских магазинов.

В некоторых брендах перекисное число не соответствовало тому, что указано на упаковке, а потому информация на видах масла "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY" не может считаться достоверной.

Если в растительном масте, пояснили в Роскачестве, перекисное число не соответствует реальному, продукт не может продаваться, даже если его срок годности еще не истек.

В двух марках нашли примеси посторонних масел, полученных не их семечек подсолнуха. Это "Кубань" и "GREEN RAY".

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