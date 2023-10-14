Гадость в красивой упаковке: Роскачество назвало марки сливочного масла покупать которые не стоит даже по акции

Эксперты Роскачества рассказали о рисках, с которыми сталкиваются россияне, покупая в магазинах сливочное масло. Мало того, что часть марок - чистый фальсификат, не имеющий отношения к настоящему сливочному маслу, так еще и в ряде образцов обнаружили кишечную палочку.

Проверив масло с жирностью 72,5%, эксперты пришли к выводу, что 10 образцов популярных марок масла - фальсификат, в них нашли следы растительного жира, пальмового масла.

В связи с чем эксперты не советуют брать даже по акции четыре бренда поддельного сливочного масла из Московской области, три бренда - из Челябинской области. Кроме того, не рекомендуется приобретать сливочное масло из Волгоградской и Амурской областей, а также из Ставрополья.

В семи марках нашли кишечную палочку, что указывает на грубейшие нарушения санитарных требований на производстве.