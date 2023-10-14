Новости России
· Служба новостей

Гадость в красивой упаковке: Роскачество назвало марки сливочного масла покупать которые не стоит даже по акции

Гадость в красивой упаковке: Роскачество назвало марки сливочного масла покупать которые не стоит даже по акции

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Эксперты Роскачества рассказали о рисках, с которыми сталкиваются россияне, покупая в магазинах сливочное масло. Мало того, что часть марок - чистый фальсификат, не имеющий отношения к настоящему сливочному маслу, так еще и в ряде образцов обнаружили кишечную палочку.

Проверив масло с жирностью 72,5%, эксперты пришли к выводу, что 10 образцов популярных марок масла - фальсификат, в них нашли следы растительного жира, пальмового масла.

В связи с чем эксперты не советуют брать даже по акции четыре бренда поддельного сливочного масла из Московской области, три бренда - из Челябинской области. Кроме того, не рекомендуется приобретать сливочное масло из Волгоградской и Амурской областей, а также из Ставрополья.

В семи марках нашли кишечную палочку, что указывает на грубейшие нарушения санитарных требований на производстве.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

день назад

Материнский капитал, пособие по уходу: жителям РТ напомнили, какие выплаты положены отцам

обработка кухни от тараканов

Новости Казани

день назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев

Интересное в Казани

2 дня назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

отогрев грузовых автомобилей в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Новости Татарстана

день назад

Расширит спектр услуг: республиканская стоматологическая клиника переедет в новое здание

Новости Казани

день назад

Нужно лишь записать голосове: разработчики Казани создали сервис, который диагностирует болезнь Паркинсона по голосу

Новости Татарстана

день назад

«И дадут нам, извините, шиш!»: в Челнах готовятся изъять у садоводов 87 участков под Московский проспект
Новости Татарстана
день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

день назад

Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

Новости Татарстана

день назад

Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

Новости Татарстана

день назад

Подешевели все марки: в Татарстане начала падать стоимость бензина

Новости Татарстана

день назад

Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов
Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей
Спортивные новости Казани
23 часа назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Татарстана

день назад

Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Новости Татарстана

день назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Новости Казани

день назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев
Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник