Гадость в красивой обертке: Роскачество назвало марки сливочного масла покупать которые не стоит даже по акции
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Сливочное масло может оказаться не только фальсифицированным, но и опасным для здоровья - при исследовании в Роскачестве в продукте нашли и растительные примеси, что говорит о подделке, и кишечную палочку, способную вызвать нарушение пищеварения у человека, пишет PRIMPRESS.
По требованиям ГОСТа, в сливочном масле растительных примесей быть не должно.
Однако в 10 образцах масла жирностью 72,5% обнаружили примеси растительных жиров, что позволяет называть такие виды масла подделкой.
Из них 4 делают в Подмосковье, 3 - в Челябинской области, по одному - в Волгоградской, Амурской областях и на Ставрополье.
В 7 марках нашли кишечную палочку.