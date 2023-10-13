Гадость в красивой обертке: Роскачество назвало марки сливочного масла покупать которые не стоит даже по акции

Сливочное масло может оказаться не только фальсифицированным, но и опасным для здоровья - при исследовании в Роскачестве в продукте нашли и растительные примеси, что говорит о подделке, и кишечную палочку, способную вызвать нарушение пищеварения у человека, пишет PRIMPRESS.

По требованиям ГОСТа, в сливочном масле растительных примесей быть не должно.

Однако в 10 образцах масла жирностью 72,5% обнаружили примеси растительных жиров, что позволяет называть такие виды масла подделкой.

Из них 4 делают в Подмосковье, 3 - в Челябинской области, по одному - в Волгоградской, Амурской областях и на Ставрополье.

В 7 марках нашли кишечную палочку.

