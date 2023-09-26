Гадость в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Растительное рафинированное подсолнечное масло - популярный продукт, входящий в обязательную потребительскую корзину.

В Роскачестве поинтересовались, насколько качественным маслом угощаюют россиян производители, для чего закупили 57 марок продукта.

Большинство марок оказались вполне пригодными, но нашлись и нарушители.

В частности, бренды "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY" не соответствовали требованиям, предъявляемым к перекисному числу на упаковке.

При таком нарушении масло не должно реализовываться даже если в том случае, если срок годности еще не вышел.

Два производителя - "Кубань" и "GREEN RAY" - нарушили технология и рецептуру, в их масле нашли примеси посторонних масел, не имеющих ничего общего с подсолнечным.