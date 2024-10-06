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Гадость в цветной бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Рафинированное растительное масло остаётся одни...

льяновских супермаркетах 1ul.ru

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Рафинированное растительное масло остаётся одним из основных продуктов в кулинарии для большинства домохозяек по всей России. Около 90% населения страны ежедневно включают его в свой рацион. В свете такой популярности, Роскачество провело обширное тестирование, чтобы оценить соответствие масел стандартам качества.

Под микроскопом экспертов оказалось сразу большое количество марок: посмотрели 57 видов от самых разных производителей. И, как оказалось, большинство вполне соответствовали стандартам и заявленным составам, однако не обошлось без исключений.

Отдельные бренды, включая "Солнце мое", "Кубаночка", "Золотой стандарт", "Алей konako" показали результаты, не соответствующие ГОСТам, особенно в части перекисного числа, что делает их использование сомнительным в рамках указанного срока годности.

Более тревожным является обнаружение в маслах "Кубань" и "GREEN RAY" изменений в жирно-кислотном составе, что может свидетельствовать о добавлении некондиционных или посторонних масел. Это не только снижает качество самого продукта, но и ставит под сомнение честность производственных практик.

Такие результаты подчёркивают важность внимательного подхода к выбору растительного масла, поднимая барьеры для качества и прозрачности на рынке

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