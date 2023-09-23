Гадость в бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Подсолнечное масло - незаменитый продукт, входящий в потребительскую корзину. Его качество должно соответствовать базовым требованиям к безопасности и качеству, а потому эксперты Роскачества решили изучить, что представляет собой рафинированное и дезодорированное подсолнечное масло на прилавках российских магазинов.

Закупили 57 торговых марок продукта и выяснили, что в большинстве случаев производители достаточно ответственно подходят к стандартам качества.

Нашлись и производители, которые допускают нарушения.

В частности, бренды "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY" не соответствовали требованиям, предъявляемым к перекисному числу. На упаковке указано одно число, на деле оно другое, также "наврали" и в отношении заявленного класса.

Когда перекисное число не соответствует норме, масло употреблять не советуют даже в том случае, если срок годности не истек.

"Кубань" и "GREEN RAY" дополнительно отличились наличие посторонних масел в составе, полученных не из подсолнечника.