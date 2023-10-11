Гадость в брикете: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше не покупать даже со скидкой

В Роскачестве рассказали, как россиянам не стать жертвами недобросовестных производителей сливочного масла, ведь в продукте нашли не только фальсификат, но и кишечную палочку, пишет PRIMPRESS.

Если в брикете масло находят растительные следы или жиры, то это - фальсификат, указывающий на то, что производители заменяли дорогие сливки на дешевую "пальму".

В Роскачестве изучили популярные торговые марки масла с жирностью 72,5%. В 10 марках нашли пальмовое масло и кокосовые жиры.

Из них четыре производят в Подмосковье, три - в Челябинске. Также в фальсификации уличили производителей из Волгоградской, Амурской области и Ставрополья.

В семи брендах нашли кишечную палочку, которая может говорить о нарушении санитарных норм на производстве.