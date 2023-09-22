Гадость в банке: Роскачество назвало некачественные бренды томатной пасты

При выборе популярной у российских хозяек томатной пасты эксперты советуют быть предельно внимательными, дело в том, что ни одна из марок, продаваемых в России, не получила Знака Качества, это показало исследование Роскачества.

Были куплены 20 популярных марок томатной пасты, и идеальной не нашлось, увы.

Однако из всех них менее всего претензий у исследователей оказалось к марке "Дядя Ваня - там только превышена концентрация сахара.

Куда хуже обстоят дела у "Маркет Перекресток", "Помидорки", "Ашана". Там нашли и сахар, и нитраты и слишком большое количество соли.

