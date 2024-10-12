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Гадость в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям без смущения

В последнем исследовании Роскачество обратило в...

tehnowar.ru

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В последнем исследовании Роскачество обратило внимание на растительные масла, которые продаются в российских магазинах. Результаты проверок показали, что некоторые производители допускают введение в заблуждение потребителей, маркируя свою продукцию несоответствующими фактам обещаниями.

Эксперты Роскачества провели анализ состава и качества различных брендов растительных масел. Основное внимание было уделено соответствию заявленных на упаковке характеристик реальному содержанию продукта. В ходе исследования было установлено, что некоторые из масел содержат меньше полезных компонентов, чем заявлено, или используют недопустимые добавки.

"Потребители заслуживают правду о продуктах, которые они покупают," — комментирует представитель Роскачества. "Наша задача — обеспечить прозрачность и честность на рынке продуктов питания."

Роскачество рекомендует покупателям внимательно изучать состав продукта перед покупкой и отдавать предпочтение проверенным брендам, которые соблюдают стандарты качества и открыто информируют о своих составляющих.

Это исследование подчеркивает важность критического подхода к выбору продуктов и необходимость бдительности со стороны потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Ключевые слова: Роскачество, растительное масло, проверка качества, обман производителей, права потребителей, здоровое питание

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