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· Илья Стребков

Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, которые не стоит покупать

Роскачество назвало марки молока, которые лучше не употреблять в пищу
Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, которые не стоит покупать

Специалисты Роскачества назвали марки молока, в которых было обнаружено самое главное нарушение, а значит, такие бренды не рекомендованы к покупке. По словам экспертов, ситуация на рынке стала лучше, но таких нарушителей все равно оказалось много, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, основным критерием, по которому потребители выбирают молоко, является его натуральность. Большинство покупателей боятся наткнуться в магазине на подделку, при производстве которой было использовано пальмовое масло или другие растительные жиры. Тем более что проверить подлинность продукта около прилавка невозможно, для этого нужно проводить лабораторный анализ.

Эксперты же отличают подделку от настоящего молока по наличию или отсутствию там фитостеринов. Это вещества, которые говорят о том, что в продукт при его производстве были добавлены растительные жиры любого вида. А если такое вещество внутри упаковки обнаружат, это значит, что речь идет о фальсификате. И такой производитель не только обманывает покупателя, но также и получает за это больше денег за счет экономии на сырье. Поэтому подобное молоко лучше не брать ни для приготовления выпечки, ни для каши.

Как отмечают в Роскачестве, еще несколько лет назад среди всех исследованных марок молока в нашей стране, а их было около 90, признаки подделки были обнаружены в восьми брендах. В прошлом году организация, аккредитованная правительством РФ, снова провела масштабное исследование этого сегмента. И фитостерины обнаружили уже в семи марках молока.

Так, например, признаки фальсификата нашли в брендах «Моя цена», который продается в сети магазинов «Магнит», «Приволжское», «Свое-Наше», Vita. Также такое нарушение присудили маркам «Молочный родник», «Из села Удоево» и «Белая долина». Помимо этого, еще в шести марках анализ показал превышение показателя кислотности. А это значит, что такое молоко уже начало портится, так что его лучше не покупать.

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