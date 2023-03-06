ФСБ РФ предотвратила покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева
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Силовики ФСБ РФ предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.
По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой были убиты два местных жителя.
Злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.