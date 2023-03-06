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ФСБ РФ предотвратила покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева

ФСБ РФ предотвратила покушение на главу совета директоров "Царьграда"
ФСБ РФ предотвратила покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева

Фото: открытые источники

Силовики ФСБ РФ предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.

По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой были убиты два местных жителя.

Злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

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