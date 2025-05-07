Новости России
· 16+ · Служба новостей

Фронтовое письмо сына, написанное в Казани, озвучили в видеопроекте KION и Музея Победы

Онлайн-кинотеатр KION от МТС и Музей Победы пре...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться на Дзен.канал

Онлайн-кинотеатр KION от МТС и Музей Победы представили специальный видеопроект к 80-летию Великой Победы. Звезды шоу-бизнеса и кинематографа прочитали подлинные письма матерей и сыновей, которые были отобраны среди тысяч присланных россиянами из семейных архивов документов. Послание, которое в видеопроекте зачитал Александр Олешко, его автор Владимир Москаленко написал матери во время пребывания в госпитале в Казани.

Фронтовое письмо лейтенант Владимир Григорьевич Москаленко пишет матери из госпиталя в Казани. Он рассказывает родным о городе военного времени, о соседях по палате и земляках, интересуется здоровьем близких. В видеопроекте, посвященном 80-летию Победы, письмо представил известный актер и телеведущий Александр Олешко.

Создатели проекта, онлайн-кинотеатр KION и Музей Победы, за несколько месяцев собрали более тысячи таких писем из семейных архивов со всей страны. Всего в акции приняли участие более 70 регионов, среди которых Татарстан и Башкортостан, Ленинградская, Калужская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тульская области, Краснодарский и Пермский край и многие другие. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика. Звезды шоу-бизнеса и кинематографа озвучили письма блокадного Ленинграда, Московской, Рязанской, Ярославской, Костромской и Ульяновской областей.

Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями. «Голосами» проекта стали Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров.

Письма также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» — напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены — их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды.

Еще один новый проект на тему Великой Отечественной войны KION запустил 1 мая – в онлайн-кинотеатре состоялась премьера сериала «Солдатская мать». Это история о женщине, потерявшей на войне девятерых сыновей, и рассказ о силе ее духа и несокрушимой надежде. Через диалог между столичным журналистом и Ефросиньей Семеновой раскрывается духовное наследие поколения Великой Отечественной войны. Перед зрителем разворачивается панорама личных трагедий, оживающих в воспоминаниях героини. Это произведение о женщине, чье имя может быть любым, потому что она символ — стойкости и материнской любви.

Видеопроект KION и Музея Победы на платформах:
Дзен: https://dzen.ru/video/watch/680b4c658ea03f56758ca720?share_to=link
Rutube: https://rutube.ru/video/7018099db23451050f8b8989e3c7e628/
VK Видео: https://vkvideo.ru/video-203493283_456248698

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Интересное в Казани

8 часов назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

как бороться с боршевиком

Не у нас

3 часа назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Не у нас

день назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

курсы фитодизайна в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей из-за ипотеки

Новости Казани

день назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Не у нас

9 часов назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом
Новости Казани
4 часа назад

Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту Казани началась проверка после мног...

Новости Казани

14 минут назад

Лениногорский район нацелился на 7 миллиардов выручки от сельхозпродукции

Интересное в Казани

24 минуты назад

Фестиваль медиаискусства НУР анонсировал масштабное шоу-открытие при поддержке генерального партнера Дзена

Новости Татарстана

14 минут назад

В Нижнекамске запретили продажу алкоголя 9 Мая

Новости Казани

19 минут назад

В Казани предупредили об активности мошенников перед 9 Мая
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
9 часов назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

2 часа назад

Ледник Судного дня тает быстрее: ученые бьют тревогу

Не у нас

2 часа назад

В Венгрии нашли массовое захоронение с удлинёнными черепами времен падения Рима

Не у нас

2 часа назад

Россияне живут дольше: ученые рассказали, как продлить активную жизнь до 100 лет
Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехат...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно