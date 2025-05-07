Фронтовое письмо сына, написанное в Казани, озвучили в видеопроекте KION и Музея Победы

Онлайн-кинотеатр KION от МТС и Музей Победы представили специальный видеопроект к 80-летию Великой Победы. Звезды шоу-бизнеса и кинематографа прочитали подлинные письма матерей и сыновей, которые были отобраны среди тысяч присланных россиянами из семейных архивов документов. Послание, которое в видеопроекте зачитал Александр Олешко, его автор Владимир Москаленко написал матери во время пребывания в госпитале в Казани.

Фронтовое письмо лейтенант Владимир Григорьевич Москаленко пишет матери из госпиталя в Казани. Он рассказывает родным о городе военного времени, о соседях по палате и земляках, интересуется здоровьем близких. В видеопроекте, посвященном 80-летию Победы, письмо представил известный актер и телеведущий Александр Олешко.

Создатели проекта, онлайн-кинотеатр KION и Музей Победы, за несколько месяцев собрали более тысячи таких писем из семейных архивов со всей страны. Всего в акции приняли участие более 70 регионов, среди которых Татарстан и Башкортостан, Ленинградская, Калужская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тульская области, Краснодарский и Пермский край и многие другие. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика. Звезды шоу-бизнеса и кинематографа озвучили письма блокадного Ленинграда, Московской, Рязанской, Ярославской, Костромской и Ульяновской областей.

Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями. «Голосами» проекта стали Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров.

Письма также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» — напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены — их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды.

Еще один новый проект на тему Великой Отечественной войны KION запустил 1 мая – в онлайн-кинотеатре состоялась премьера сериала «Солдатская мать». Это история о женщине, потерявшей на войне девятерых сыновей, и рассказ о силе ее духа и несокрушимой надежде. Через диалог между столичным журналистом и Ефросиньей Семеновой раскрывается духовное наследие поколения Великой Отечественной войны. Перед зрителем разворачивается панорама личных трагедий, оживающих в воспоминаниях героини. Это произведение о женщине, чье имя может быть любым, потому что она символ — стойкости и материнской любви.

Видеопроект KION и Музея Победы на платформах:

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/680b4c658ea03f56758ca720?share_to=link

Rutube: https://rutube.ru/video/7018099db23451050f8b8989e3c7e628/

VK Видео: https://vkvideo.ru/video-203493283_456248698