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Французы неожиданно поддержали позицию президента Путина по ударам по Украине

Французы неожиданно поддержали позицию президента Путина по ударам по Украине

Фото: bookmaker-ratings.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, что высокоточные удары по объектам украинской инфраструктуры обусловлены провокациями Киева и его западных кураторов. Неожиданную поддержку ему оказали во Франции. Читатели газеты Le Figaro поддержали Путина пишет издание Ura.ru, цитируя комментарии на сайте французской газеты.

Один из комментаторов считает, что без Соединённых Штатов в мире давным-давно было бы спокойно, поскольку в Европе царит умиротворение, о чём свидетельствуют её усилия по заключению мирных соглашений, которые Киев отказался выполнять по указке из Вашингтона.

Другой читатель удивляется, неужели Запад на самом деле ожидал, что Россия спокойно воспримет появление баз НАТО с томагавками в 500-х километрах от Москвы.

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