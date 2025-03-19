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Финская хитрость: укладка линолеума без стыков и волн — смотрится как ламинат

Линолеум остаётся одним из самых популярных нап...

uslugi.yandex.ru

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Линолеум остаётся одним из самых популярных напольных покрытий благодаря своей доступности и практичности. Однако после укладки он нередко вздувается и топорщится, особенно в деревянных домах, где полы подвержены деформации. Даже клей не всегда решает эту проблему. Финские мастера нашли простое и надёжное решение, которое помогает избежать таких неприятностей.

Секрет метода — специальная двусторонняя клейкая лента. Одна её сторона предназначена для крепления к гладким поверхностям (бетон, фанера, ДСП), а другая — для сцепления с ворсистыми и ПВХ-покрытиями. Благодаря этой ленте линолеум остаётся на месте, не смещаясь и не вздуваясь со временем.

Как укладывают линолеум по финской технологии:

  1. Подготовка. Линолеум раскатывают по полу, оставляя зазор около 10 мм у стен. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к условиям помещения.
  2. Выдержка. В таком виде покрытие оставляют на три дня, чтобы оно полностью распрямилось.
  3. Фиксация. Затем линолеум сворачивают обратно в рулон, а на основание по периметру комнаты и в местах стыков приклеивают двустороннюю ленту.
  4. Укладка. Линолеум раскатывают, плотно прижимая его к ленте, чтобы закрепить покрытие.

Особое внимание уделяется стыкам между полосами линолеума — именно здесь чаще всего появляются вздутия и неровности. Чтобы этого избежать, под стык наклеивают две полоски ленты с небольшим зазором между ними, после чего линолеум плотно прижимают, создавая ровное и незаметное соединение.

Благодаря этому методу финны добиваются идеально гладкого покрытия, которое не коробится и не поднимается со временем. Используя двустороннюю клейкую ленту и следуя технологии укладки, можно надолго сохранить линолеум в отличном состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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