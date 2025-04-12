Февраль и апрель теперь будут любимыми месяцами пенсионеров. Голикова анонсировала двойную индексацию пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова обрадовала россиян новостью о том, что с 2026 года пенсии будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле. Сначала на уровень инфляции, а затем будет произведена «дополнительная корректировка».

«С 1 января 2026 года мы возвращаемся к двухэтапной индексации страховых пенсий. Это, безусловно, более значительное повышение доходов для наших пенсионеров, поскольку теперь будет двойная индексация», — заявила Голикова.

Двойная индексация — это, конечно, шаг вперёд. Особенно на фоне того, что цены растут не дважды в год, а значительно чаще. Однако теперь пенсионеры смогут ожидать повышения дважды в год, что, безусловно, будет их радовать.

Для того чтобы пенсионеры не скучали в ожидании этих двух приятных событий, правительство подготовило «стратегию действий в интересах пожилых граждан до 2030 года». В этом документе речь идет о «укреплении ценностей семьи», «уважительном отношении» и даже «реализации личностного потенциала». Вице-премьер добавила, что рассчитывают на то, что к 2030 году более 40% граждан старшего возраста будут вовлечены в программы активного долголетия, которые будут развиваться в регионах.

Также стало известно, что для получения пенсии в 2025 году необходимо выполнить три обязательных условия: достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. Если не накопить эти 30 коэффициентов и не иметь 15 лет стажа, то пенсия останется недостижимой мечтой.

Пенсионный возраст для мужчин сегодня составляет 64 года, для женщин — 59 лет. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году будет равна 145,69 рубля, а объём фиксированной выплаты — 8 907,70 рубля.

Таким образом, теперь у пенсионеров будет два повода в год для осторожного оптимизма, хотя и остается ощущение, что цены всё равно будут расти быстрее. Но, по крайней мере, индексация теперь будет происходить дважды в год, что наверняка принесёт дополнительные вопросы к Пенсионному фонду, пишет дзен-канал "Аргументы недели".