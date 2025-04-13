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Февраль и апрель станут ожидаемыми месяцами пенсионеров. Голикова анонсировала двойную индексацию пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова поделилась хороше...

объясняем.рф

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Вице-премьер Татьяна Голикова поделилась хорошей новостью: с 2026 года страховые пенсии в России будут повышать два раза в год — в феврале и апреле. Сначала индексация пройдёт по уровню инфляции, а затем будет проведена дополнительная корректировка.

«С 1 января 2026 года мы возвращаемся к двухэтапной индексации. Это даст возможность повысить доходы пенсионеров более ощутимо», — отметила Голикова.

Раньше пенсионеры ждали индексации раз в год, теперь — смогут рассчитывать на прибавку дважды. Конечно, цены растут чаще, чем два раза в год, но и такой шаг — уже движение вперёд.

План на будущее: стратегия до 2030 года

Пока пенсионеры ждут 2026-го, правительство разработало целую «стратегию в интересах пожилых граждан до 2030 года». Там говорится о «ценностях семьи», уважении к старшему поколению и раскрытии личного потенциала. Также в планах — развитие программ активного долголетия, которые должны охватить не менее 40% пожилых россиян.

Кто получит пенсию в 2025 году: условия

Чтобы выйти на пенсию в следующем году, нужно выполнить три условия:

  1. Достичь пенсионного возраста (64 года — для мужчин, 59 — для женщин);

  2. Иметь не менее 15 лет страхового стажа;

  3. Накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.

На 2025 год один коэффициент оценивается в 145,69 рубля, а фиксированная выплата составляет 8 907,70 рубля.

Итого

Повышение пенсий дважды в год — шаг в нужном направлении. Пусть и не панацея от растущих цен, но всё же дополнительная поддержка. А значит, в году появится два повода для оптимизма. Или хотя бы — для вопросов к ПФР, пишет дзен-канал "Аргементы недели".

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