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Февраль и апрель станут любимыми месяцами пенсионеров. Татьяна Голикова анонсировала двойную индексацию пенсий

С 2026 года в России пенсии будут индексировать...

vsegda-pomnim.com

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Вице-премьер Татьяна Голикова объявила россиянам о значительных изменениях в пенсионной системе: с 1 января 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год.

Повышения запланированы на февраль и апрель, при этом сначала пенсия будет корректироваться с учётом уровня инфляции, а затем будет предусмотрена дополнительная надбавка.

Двухэтапная индексация: поддержка пожилых граждан

«Мы приняли решение вернуться к двухэтапной индексации. Это ощутимая поддержка доходов пожилых людей», — заявила Голикова.

Такой шаг стал особенно актуален на фоне растущих цен, так как ранее индексация проводилась только один раз в год. Теперь пенсионеры смогут рассчитывать на повышение выплат дважды в год — в начале и середине года.

Новые программы для пожилых граждан до 2030 года

Кроме изменений в пенсионных выплатах, правительство разрабатывает «стратегию действий в интересах пожилых граждан», которая будет реализована до 2030 года. В числе приоритетных направлений — развитие программ активного долголетия, повышение уважения к старшему поколению и создание условий для раскрытия личного потенциала. По словам Голиковой, к 2030 году более 40% пожилых граждан должны принять участие в этих программах.

Как получить пенсию в 2025 году

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в 2025 году, установлены три ключевых условия:

  • Достигнуть пенсионного возраста (64 года — для мужчин, 59 лет — для женщин),
  • Накопить не менее 30 пенсионных баллов,
  • Иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Размер одного пенсионного балла в 2025 году будет составлять 145,69 рубля, а фиксированная выплата — 8 907,70 рубля.

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