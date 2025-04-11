Февраль и апрель станут любимыми месяцами пенсионеров. Голикова анонсировала двойную индексацию пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила россиянам об ожидаемых изменениях в пенсионной системе: с 1 января 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год.

Повышения запланированы на февраль и апрель. Сначала размер пенсии подкорректируют на уровень инфляции, а затем произойдёт дополнительная надбавка.

— Мы приняли решение вернуться к двухэтапной индексации. Это ощутимая поддержка доходов пожилых людей, — отметила Голикова.

Такой шаг особенно важен на фоне ускоряющегося роста цен. Ранее индексация происходила только один раз в год. Теперь пенсионеры смогут рассчитывать на корректировку выплат дважды — в начале и середине года.

Что ещё готовит правительство

В дополнение к изменениям в пенсиях, до 2030 года будет реализована «стратегия действий в интересах пожилых граждан». Среди её направлений — развитие программ активного долголетия, повышение уважения к старшему поколению и создание условий для раскрытия личного потенциала.

По словам Голиковой, к 2030 году участие в таких программах должны принять более 40% пожилых граждан по всей стране.

Как получить пенсию в 2025 году

Тем, кто планирует выйти на пенсию в следующем году, придётся выполнить три главных условия:

Достичь пенсионного возраста (64 года — мужчины, 59 лет — женщины),

Иметь не менее 30 пенсионных баллов,

Иметь 15 лет и более страхового стажа.

Размер одного пенсионного балла в 2025 году установлен на уровне 145,69 рубля, а фиксированная выплата составит 8 907,70 рубля, сообщает dzen.