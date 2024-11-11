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Федор Конюхов запланирован переход по Южному океану на весельной лодке

Российский авантюрист Федор Конюхов готовится к...

dzen.ru

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Российский авантюрист Федор Конюхов готовится к новому захватывающему вызову — он собирается пересечь Южный океан на весельной лодке. Этот маршрут приведет его от мыса Горн до берегов Австралии. Об этом рассказал его сын Оскар Конюхов, который является руководителем экспедиционного штаба, на встрече с российским послом в Аргентине.

Значимое путешествие в рамках кругосветного проекта

Это путешествие станет следующим этапом в рамках глобального проекта Конюхова, который начался его историческим переходом в 2018-2019 годах. Тогда он стал первым человеком, пересекшим на весельной лодке отрезок из Новой Зеландии до мыса Горн. Новый этап стартует из Ушуайи, а его начало запланировано на конец ноября — начало декабря текущего года, в зависимости от погодных условий и подготовки судна.

Преодоление новых испытаний

В предстоящем путешествии Конюхова ожидает 18 тысяч километров морских просторов. Он отметил, что это будет задача посложнее, чем предыдущая. Путешествие займет более 200 дней, в течение которых Федор будет сталкиваться с серьезными испытаниями и опасностями открытого океана.

Научный и познавательный аспект экспедиций Конюхова

Помимо личных достижений, путешествия Конюхова имеют большое значение для научного сообщества. Его работы на полярной станции СП-24, где он установил рекорд пребывания, значительно обогатили понимание ученых о полярных условиях. Эти данные помогают в изучении климатических изменений и поведения экосистем в экстремальных условиях.

Влияние на общественное сознание

Деятельность Федора Конюхова служит вдохновением для многих. Его неукротимый дух и стремление к новым открытиям напоминают о важности исследований и охраны окружающей среды. Каждое его путешествие — это не просто проверка личных границ, а мощный вклад в глобальное понимание и сохранение нашей планеты, пишет nsn.fm.

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