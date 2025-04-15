Фаршированные шампиньоны под сыром - на праздник готовлю обязательно, гости их обожают
chefmarket.ru
Фаршированные грибы — отличная идея для сытного ужина или оригинальной закуски. Главное преимущество рецепта в том, что он настолько прост, что справиться с ним сможет даже ребёнок.
Если у вас есть маленькие помощники, обязательно привлеките их к процессу — им вполне по силам начинить подготовленные грибные шляпки.
Что понадобится:
- Свежие шампиньоны
- Немного мясного фарша
- 1–2 зубчика чеснока
- Щепотка специй (например, хмели-сунели)
- Соевый соус (вместо соли)
- Твёрдый сыр
- Растительное масло
Пошаговый рецепт
- Шампиньоны хорошо промойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки.
- Ножки мелко порубите. Смешайте с фаршем в равных пропорциях.
- Добавьте выдавленный через пресс чеснок, немного соевого соуса и специи. Перемешайте начинку до однородности.
- Шляпки грибов слегка обжарьте на сковороде с каплей масла. Это поможет избавиться от лишней влаги.
- Начините шляпки приготовленной смесью. Выложите грибы на противень, смазанный маслом.
- Отправьте в разогретую до 200°С духовку на 15 минут.
- Достаньте противень, выложите на каждый гриб кусочек сыра и верните в духовку ещё на 15 минут.
- Всего за полчаса вы получите ароматное, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое оценят и взрослые, и дети.
Полезный совет
Не выливайте сок, который выделился при запекании — он прекрасно подойдёт для приготовления соусов, супов или блюд с рисом, добавляя им глубину вкуса, сообщает eaomedia.
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