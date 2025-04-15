Фаршированные шампиньоны под сыром - на праздник готовлю обязательно, гости их обожают

Фаршированные грибы — отличная идея для сытного ужина или оригинальной закуски. Главное преимущество рецепта в том, что он настолько прост, что справиться с ним сможет даже ребёнок.

Если у вас есть маленькие помощники, обязательно привлеките их к процессу — им вполне по силам начинить подготовленные грибные шляпки.

Что понадобится:

Свежие шампиньоны

Немного мясного фарша

1–2 зубчика чеснока

Щепотка специй (например, хмели-сунели)

Соевый соус (вместо соли)

Твёрдый сыр

Растительное масло

Пошаговый рецепт

Шампиньоны хорошо промойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки. Ножки мелко порубите. Смешайте с фаршем в равных пропорциях. Добавьте выдавленный через пресс чеснок, немного соевого соуса и специи. Перемешайте начинку до однородности. Шляпки грибов слегка обжарьте на сковороде с каплей масла. Это поможет избавиться от лишней влаги. Начините шляпки приготовленной смесью. Выложите грибы на противень, смазанный маслом. Отправьте в разогретую до 200°С духовку на 15 минут. Достаньте противень, выложите на каждый гриб кусочек сыра и верните в духовку ещё на 15 минут. Всего за полчаса вы получите ароматное, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое оценят и взрослые, и дети.

Полезный совет

Не выливайте сок, который выделился при запекании — он прекрасно подойдёт для приготовления соусов, супов или блюд с рисом, добавляя им глубину вкуса, сообщает eaomedia.