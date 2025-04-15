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Фаршированные шампиньоны под сыром - на праздник готовлю обязательно, гости их обожают

Лёгкий и быстрый рецепт фаршированных шампиньон...

chefmarket.ru

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Фаршированные грибы — отличная идея для сытного ужина или оригинальной закуски. Главное преимущество рецепта в том, что он настолько прост, что справиться с ним сможет даже ребёнок.

Если у вас есть маленькие помощники, обязательно привлеките их к процессу — им вполне по силам начинить подготовленные грибные шляпки.

Что понадобится:

  • Свежие шампиньоны
  • Немного мясного фарша
  • 1–2 зубчика чеснока
  • Щепотка специй (например, хмели-сунели)
  • Соевый соус (вместо соли)
  • Твёрдый сыр
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт

  1. Шампиньоны хорошо промойте и обсушите. Аккуратно удалите ножки.
  2. Ножки мелко порубите. Смешайте с фаршем в равных пропорциях.
  3. Добавьте выдавленный через пресс чеснок, немного соевого соуса и специи. Перемешайте начинку до однородности.
  4. Шляпки грибов слегка обжарьте на сковороде с каплей масла. Это поможет избавиться от лишней влаги.
  5. Начините шляпки приготовленной смесью. Выложите грибы на противень, смазанный маслом.
  6. Отправьте в разогретую до 200°С духовку на 15 минут.
  7. Достаньте противень, выложите на каждый гриб кусочек сыра и верните в духовку ещё на 15 минут.
  8. Всего за полчаса вы получите ароматное, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое оценят и взрослые, и дети.

Полезный совет

Не выливайте сок, который выделился при запекании — он прекрасно подойдёт для приготовления соусов, супов или блюд с рисом, добавляя им глубину вкуса, сообщает eaomedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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