Фаршированные шампиньоны под сырной шапочкой - на праздник готовлю обязательно, гости их обожают

Если вы ищете, чем удивить семью за ужином или разнообразить праздничное меню, попробуйте приготовить фаршированные грибы.

Это блюдо не требует кулинарных навыков — с ним справятся даже начинающие, а при желании можно подключить и детей. Процесс простой, интересный и не займёт много времени.

Ингредиенты для фаршированных шампиньонов:

Свежие шампиньоны

Мясной фарш (любой по вкусу)

1–2 зубчика чеснока

Щепотка приправ, например, хмели-сунели

Соевый соус (вместо соли)

Твёрдый сыр

Немного растительного масла

Как готовить: пошаговая инструкция

Грибы нужно промыть, обсушить и удалить ножки. Ножки мелко нарезать и смешать с мясным фаршем. Добавить измельчённый чеснок, специи и немного соевого соуса. Перемешать начинку до однородной консистенции. Грибные шляпки обжарить на сковороде с небольшим количеством масла — это уберёт лишнюю влагу. Наполнить грибы подготовленным фаршем и выложить на противень, предварительно смазанный маслом.Запекать в духовке при 200 °C около 15 минут. Затем на каждый гриб положить кусочек сыра и вернуть в духовку ещё на 10–15 минут до образования аппетитной корочки.

Совет напоследок

Не спешите выливать сок, оставшийся на противне после запекания. Он идеально подойдёт для соусов, первых блюд или гарниров — добавит насыщенности и аромата.