Фаршированные шампиньоны под сырной шапочкой - на праздник готовлю обязательно, гости их обожают
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Если вы ищете, чем удивить семью за ужином или разнообразить праздничное меню, попробуйте приготовить фаршированные грибы.
Это блюдо не требует кулинарных навыков — с ним справятся даже начинающие, а при желании можно подключить и детей. Процесс простой, интересный и не займёт много времени.
Ингредиенты для фаршированных шампиньонов:
- Свежие шампиньоны
- Мясной фарш (любой по вкусу)
- 1–2 зубчика чеснока
- Щепотка приправ, например, хмели-сунели
- Соевый соус (вместо соли)
- Твёрдый сыр
- Немного растительного масла
Как готовить: пошаговая инструкция
- Грибы нужно промыть, обсушить и удалить ножки.
- Ножки мелко нарезать и смешать с мясным фаршем.
- Добавить измельчённый чеснок, специи и немного соевого соуса. Перемешать начинку до однородной консистенции.
- Грибные шляпки обжарить на сковороде с небольшим количеством масла — это уберёт лишнюю влагу.
- Наполнить грибы подготовленным фаршем и выложить на противень, предварительно смазанный маслом.Запекать в духовке при 200 °C около 15 минут.
- Затем на каждый гриб положить кусочек сыра и вернуть в духовку ещё на 10–15 минут до образования аппетитной корочки.
Совет напоследок
Не спешите выливать сок, оставшийся на противне после запекания. Он идеально подойдёт для соусов, первых блюд или гарниров — добавит насыщенности и аромата.
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