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Фаршированные шампиньоны под сырной шапочкой - на праздник готовлю обязательно, гости их обожают

Фаршированные шампиньоны — это сытное, ароматно...

food.inmyroom.ru

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Если вы ищете, чем удивить семью за ужином или разнообразить праздничное меню, попробуйте приготовить фаршированные грибы.

Это блюдо не требует кулинарных навыков — с ним справятся даже начинающие, а при желании можно подключить и детей. Процесс простой, интересный и не займёт много времени.

Ингредиенты для фаршированных шампиньонов:

  • Свежие шампиньоны
  • Мясной фарш (любой по вкусу)
  • 1–2 зубчика чеснока
  • Щепотка приправ, например, хмели-сунели
  • Соевый соус (вместо соли)
  • Твёрдый сыр
  • Немного растительного масла

Как готовить: пошаговая инструкция

  1. Грибы нужно промыть, обсушить и удалить ножки.
  2. Ножки мелко нарезать и смешать с мясным фаршем.
  3. Добавить измельчённый чеснок, специи и немного соевого соуса. Перемешать начинку до однородной консистенции.
  4. Грибные шляпки обжарить на сковороде с небольшим количеством масла — это уберёт лишнюю влагу.
  5. Наполнить грибы подготовленным фаршем и выложить на противень, предварительно смазанный маслом.Запекать в духовке при 200 °C около 15 минут.
  6. Затем на каждый гриб положить кусочек сыра и вернуть в духовку ещё на 10–15 минут до образования аппетитной корочки.

Совет напоследок

Не спешите выливать сок, оставшийся на противне после запекания. Он идеально подойдёт для соусов, первых блюд или гарниров — добавит насыщенности и аромата.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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