Фальсификат вместо сыра: Роскачество назвало пиццерии, где есть точно не стоит

Пиццерия - место, куда с удовольствием заглядывают и студенты, и парочки, и семьи с детьми. Но, как выяснилось, не все пиццерии одинаково ответственно подходят к вопросу выбора качественных продуктов для приготовления блюд. В Роскачестве решили оценить состав пиццы "Маргарита" в самых известных пиццериях России.

Выяснилось страшное: в половине заведений и сервисах по приготовлению готовой еды в пиццу кладут не качественный сыр, который там должен быть по рецептуре, о дешевый фальсифицированный продукт, в котором вместо молока - пальмовое масло.

Из 20 проверок в 9 случаях сыр был именно таким.

"Производители экономят на самом дорогостоящем ингредиенте и обманывают потребителя", – говорится в сообщении Роскачества.

Нарушения нашли в Pizza Hut, Многолосося, Империя пиццы, Dostaевский, Сыроварня и у ряда других.

Отдельно отмечается, что по цене пиццы понять что-то невозможно. Даже у дорогой пиццы, и такое выявили, вместо моцареллы был дешевый фальсификат.