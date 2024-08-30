Новости России
· 16+ · Служба новостей

EXEED RX - Flagship: Новая версия кросс-купе уже в продаже!

EXEED объявляет о старте продаж новой версии кр...

Фото: ООО УК ТрансТехСервис

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KVt1L

EXEED объявляет о старте продаж новой версии кросс-купе EXEED RX - Flagship, который стал доступен для приобретения в России с 19 августа. Цена на эту версию начинается от 5 350 000 рублей, а для уникального матового лунного серого цвета цена составляет 5 550 000 рублей.

Новая версия EXEED RX 8AT Flagship предлагает два дополнительных варианта окраски экстерьера - Галактический серый и белый Аструм, которые прекрасно сочетаются с контрастной черной крышей и зеркалами. Цена на эту версию составляет 5 380 000 рублей.

Основные обновления автомобиля включают в себя восьмиступенчатую коробку передач, работающую с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. Также для новой версии доступен пакет сервисов EXEED Connect, который позволяет использовать онлайн сервисы прямо в автомобиле, такие как навигация, музыка, видео, информация о погоде, доступ к социальным сетям и новостям.

Новая возможность удаленного управления через мобильное приложение EXEED делает использование автомобиля еще более удобным. С помощью приложения владельцы могут запускать двигатель удаленно, настраивать климат-контроль, отправлять маршруты для навигации и многое другое.

Дизайн интерьера и экстерьера также претерпел значительные изменения, включая новые цвета для модели, новые колесные диски, функцию массажа для водителя, электрорегулировку рулевой колонки и подсветку для ног.

Управляемость и безопасность автомобиля улучшены за счет уникальной системы автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая способна запоминать путь автомобиля и вернуть его в исходное положение.

Подробнее о модели, ценах и комплектациях можно узнать у официального дилера EXEED Центра ТТС Победа г. Казань. Не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля EXEED RX - Flagship уже сегодня!

Реклама. ООО УК ТрансТехСервис

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

вызвать обработка тараканов

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

сборка душевой кабины цена за работу в Москве

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия