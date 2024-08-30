EXEED RX - Flagship: Новая версия кросс-купе уже в продаже!

EXEED объявляет о старте продаж новой версии кросс-купе EXEED RX - Flagship, который стал доступен для приобретения в России с 19 августа. Цена на эту версию начинается от 5 350 000 рублей, а для уникального матового лунного серого цвета цена составляет 5 550 000 рублей.

Новая версия EXEED RX 8AT Flagship предлагает два дополнительных варианта окраски экстерьера - Галактический серый и белый Аструм, которые прекрасно сочетаются с контрастной черной крышей и зеркалами. Цена на эту версию составляет 5 380 000 рублей.

Основные обновления автомобиля включают в себя восьмиступенчатую коробку передач, работающую с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. Также для новой версии доступен пакет сервисов EXEED Connect, который позволяет использовать онлайн сервисы прямо в автомобиле, такие как навигация, музыка, видео, информация о погоде, доступ к социальным сетям и новостям.

Новая возможность удаленного управления через мобильное приложение EXEED делает использование автомобиля еще более удобным. С помощью приложения владельцы могут запускать двигатель удаленно, настраивать климат-контроль, отправлять маршруты для навигации и многое другое.

Дизайн интерьера и экстерьера также претерпел значительные изменения, включая новые цвета для модели, новые колесные диски, функцию массажа для водителя, электрорегулировку рулевой колонки и подсветку для ног.

Управляемость и безопасность автомобиля улучшены за счет уникальной системы автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая способна запоминать путь автомобиля и вернуть его в исходное положение.

Подробнее о модели, ценах и комплектациях можно узнать у официального дилера EXEED Центра ТТС Победа г. Казань. Не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля EXEED RX - Flagship уже сегодня!