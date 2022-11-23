Европарламент признал РФ страной-спонсором терроризма: что это значит для нас?

Европарламент сегодня, 23 ноября, принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП.

"Объявив Россию государством-спонсором терроризма, депутаты Европарламента хотят подготовить почву для того, чтобы [российский президент Владимир] Путин и его правительство привлекались к ответственности за эти преступления перед международным трибуналом", — говорится в тексте документа.

Однако расстраиваться россиянам рано. Голосование по данной резолюции не относится к процедуре законодательной. Она по сути не имеет юридический силы и носит исключительно рекомендательный и политический характер.