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Everland и билайн представили промежуточные итоги 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Everland и билайн представили промежуточные итоги 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Фото: пресс-служба билайна

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Представители компании билайн и инклюзивного проекта Everland¹ поделились промежуточными результатами за первый квартал 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения на образовательном марафоне «Безопасная цифра», организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходило в Перми 19-20 апреля.

За три месяца работы платформы только в 2024 году более 3600 человек с нарушениями зрения - детей и взрослых - прошли обучение по программам курса, а всего материалами курса воспользовалось более 7300 человек.

Кураторы базового курса по цифровой грамотности, эксперты Everland – преподаватели специализированных курсов, незрячие специалисты отмечают рост популярности среди целевой аудитории и запросов на участие в вебинарах. В ответ на этот запрос с января по март было проведено 3 просветительских вебинара, главная цель которых - дать инструменты по использованию сервисов и приложений при помощи программ экранного доступа, саморазвития и обучения.

Эксперты Everland рассказали участникам курса об использовании программ экранного доступа на популярных сервисах (Яндекс Музыка, Apple Music², Сбер Звук и другие), особенностях оформления подписки, создании плейлистов, возможности скачать любимую музыку на смартфон. Также прошло мероприятие по освоению приложения PowerPoint без использования зрения, для старших школьников, студентов и всех тех, кому необходимо создавать презентации, защищать проекты, школьные или студенческие работы. Третий вебинар был посвящен способам обретения самостоятельности, ориентирования в городской среде, презентации возможностей курса по повышению цифровой грамотности. Такие мотивационные встречи способствуют большему вовлечению в прохождение курсов и осваивании помогающих технологий.

Софья Иванова, Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна:
«билайн уже более 15 лет создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду доступную каждому. Яркий пример наших усилий в этом направлении: курсы по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, которые мы запустили вместе с Everland почти год назад. Сейчас можно с уверенностью сказать: с этим продуктом мы нащупали очень актуальную тему. Востребованность курсов превысила наши ожидания. Он уже помог тысячам людей стать увереннее в цифровом мире, число его пользователей продолжает расти. Мы с коллегами продолжим развивать проекты цифровой доступности, которые помогают решать базовые проблемы неравенства, - сложности в освоения технологий. А это одно из ключевых направлений стратегии по устойчивому развитию билайна».

Рамиль Хайруллин, куратор онлайн-курса повышения цифровой грамотности незрячих детей и подростков, эксперт инклюзивного проекта Everland:
«В современном мире цифровые технологии – это не только возможность ежеминутно решать свои повседневные задачи, но и общение, развитие креативности, совершенствование навыков, дополнительное образование. Очень важно, чтобы доступ к цифровым технологиям был равным для всех. Критически важно, чтобы он был у незрячих детей и подростков, которые без навыков использования смартфонов и компьютеров лишены многих возможностей. Онлайн-курс позволяет обучиться базовым навыкам и фактически открывает путь к самостоятельности, исследованию мира и получению знаний, дает вектор к саморазвитию и в дальнейшем - пониманию своего становления в профессии. От этого во многом зависит их успешность в будущем».

О курсе:
Онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков разработан незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов билайн университета. Обучение ведется применительно к трем платформам - Windows³, iOS⁴, Android⁵. Каждый курс состоит из 8-15 уроков продолжительностью 20-30 минут. Курс находится в открытом доступе на платформе билайн.инклюзия. Для первоначального входа потребуется помощь взрослого.

¹ Everland – Эверленд
² Apple Music – Эпл Мьюзик
³ Windows - Виндовс
⁴ iOS - Айос
⁵ Android - Андроид

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