Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Эту рыбу вообще нельзя покупать к столу: там 10-метровые черви

Важным для человека продуктом, полным полезных веществ, включая белок, является рыба.

Дмитрий Павлов

Подписаться в Telegram

Важным для человека продуктом, полным полезных веществ, включая белок, является рыба.

Тем не менее, помимо полезных компонентов, в рыбе может находиться набор опасных организмов. Они способнывызвать страшные болезни, включающие желудочно-кишечные расстройства. Чтобы не заразиться, нужно обработать рыбу перед тем, как ее приготовить, а также тщательно нагреть до 63 градусов Цельсия при варке, жарке или запекании.
Список морских обитателей, которых лучше избегать в своем рационе, составлен специалистами в целях защиты от потенциальных опасностей, связанных с заражением.

В этот список попали несколько видов рыб, такие как дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, акула, королевская макреля, рыба-меч, рувет, голубой тунец, красный луциан и магазинные суши. На основе проведенных исследований и данных о возможных рисках для здоровья было рекомендовано исключить эти виды рыб из своего рациона. Это решение обусловлено возможным наличием опасных веществ, паразитов и токсинов в тканях указанных рыб, поэтому при планировании следующей покупки рыб для приготовления блюд следует обратить на приведенный список и иметь ввиду потенциально опасные виды рыб, сообщает PROGOROD33.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

барьерная защита от насекомых

Новости Казани

5 часов назад

В Казани произошло смертельное ДТП с каршерингом

Интересное в Казани

3 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

плазмолифтинг для волос цена в Москве

Лонгриды

день назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Татарстана

день назад

В селе Усады 23 мая сегодня рухнул лифт

Новости Казани

день назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани идет проверка после смертельного наезда трамвая на рабочего

Новости Татарстана

день назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ
Новости Татарстана
21 час назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Татарстана

50 минут назад

Лесовосстановление в Татарстане выполнено на 100% от годового плана

Интересное в Казани

день назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане обещают дождь и грозу в воскресенье

Новости Татарстана

3 часа назад

188 татарстанцев укусили клещи, зараженные боррелиозом

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
23 часа назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях РТ

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Ак Барсе» хотят убрать Шипячева

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году