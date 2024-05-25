Эту рыбу вообще нельзя покупать к столу: там 10-метровые черви

Важным для человека продуктом, полным полезных веществ, включая белок, является рыба.

Тем не менее, помимо полезных компонентов, в рыбе может находиться набор опасных организмов. Они способнывызвать страшные болезни, включающие желудочно-кишечные расстройства. Чтобы не заразиться, нужно обработать рыбу перед тем, как ее приготовить, а также тщательно нагреть до 63 градусов Цельсия при варке, жарке или запекании.

Список морских обитателей, которых лучше избегать в своем рационе, составлен специалистами в целях защиты от потенциальных опасностей, связанных с заражением.

В этот список попали несколько видов рыб, такие как дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, акула, королевская макреля, рыба-меч, рувет, голубой тунец, красный луциан и магазинные суши. На основе проведенных исследований и данных о возможных рисках для здоровья было рекомендовано исключить эти виды рыб из своего рациона. Это решение обусловлено возможным наличием опасных веществ, паразитов и токсинов в тканях указанных рыб, поэтому при планировании следующей покупки рыб для приготовления блюд следует обратить на приведенный список и иметь ввиду потенциально опасные виды рыб, сообщает PROGOROD33.