Эту рыбу точно нельзя покупать к столу: там 10-метровые черви

Рыба является зачастую довольно популярном продуктом для приготовления большого многообразия блюд. Огромное разнообразие их видов на рынках и в магазинах даёт возможность покупателям сделать свой выбор из вкусовых и других предпочтений.

Однако далеко не всем и всегда известно, что некоторые виде рыб способны содержать в себе крайне опасные организмы. Риск приобрести и употребить зараженную рыбу возрастате сильнее, если она была приобретена в местах с сомнительными санитарными условиями.

В списке паразитов, обитающих в организмах обитателей моря, чаще всего можно обнаружить дифиллоботриоза - червя, длина которого способна достигать десяти метров. Зачастую он прячется в кишечнике рыб.

Для того, чтобы не подвергать себя опасности заражения дифиллоботриозом и иными паразитическими существами, в первую очередь воздержитесь от употребления сырой рыбы. При приготовлении рыбы температура её тела обязательно должна достигать не менее 63 градусов Цельсия, сообщает PROGOROD11.