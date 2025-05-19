Этот цвет выбирают исключительно олигофрены: Ученые обнаружили закономерность при выборе цвета, которая говорит об очень низком интеллекте человека

Цвета и интеллект: учёные обнаружили неожиданную связь

Недавнее исследование вызвало бурные обсуждения в научном мире, представив интересную корреляцию между любимыми цветами и уровнем интеллекта.

Что показало исследование

Анализ предпочтений нескольких тысяч участников

Люди, выбирающие яркие цвета — жёлтый, салатовый — чаще показывали низкие результаты в тестах на IQ

Те, кто предпочитал нейтральные и спокойные оттенки — серый, синий — имели более высокие показатели интеллекта

Важные уточнения

Эксперты предупреждают:

Цветовые предпочтения зависят от множества факторов: культуры, личного опыта и вкуса

Нельзя делать резкие выводы о человеке только по любимому цвету

Что дальше

Исследование поднимает вопросы о том, как восприятие цвета может влиять на когнитивные процессы. Для подтверждения и понимания причин требуется дополнительная работа, сообщает progorodsamara.