Этот цвет выбирают исключительно олигофрены: Ученые обнаружили закономерность при выборе цвета, которая говорит об очень низком интеллекте человека
culture.ru
Цвета и интеллект: учёные обнаружили неожиданную связь
Недавнее исследование вызвало бурные обсуждения в научном мире, представив интересную корреляцию между любимыми цветами и уровнем интеллекта.
Что показало исследование
Анализ предпочтений нескольких тысяч участников
Люди, выбирающие яркие цвета — жёлтый, салатовый — чаще показывали низкие результаты в тестах на IQ
Те, кто предпочитал нейтральные и спокойные оттенки — серый, синий — имели более высокие показатели интеллекта
Важные уточнения
Эксперты предупреждают:
Цветовые предпочтения зависят от множества факторов: культуры, личного опыта и вкуса
Нельзя делать резкие выводы о человеке только по любимому цвету
Что дальше
Исследование поднимает вопросы о том, как восприятие цвета может влиять на когнитивные процессы. Для подтверждения и понимания причин требуется дополнительная работа, сообщает progorodsamara.
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