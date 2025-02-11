Этого не знают даже опытные водители: 10 штрафов за нарушения во дворе - как не попасться

Многие водители ошибочно полагают, что жилые зоны — это свободные территории от строгих правил дорожного движения.

Однако, как показывает практика, даже в пределах собственного двора автомобилисты могут столкнуться с серьёзными финансовыми последствиями за ряд нарушений.

Основные нарушения и штрафы:

Проезд через дворы для объезда пробок: Некоторые водители используют дворы как способ объезда пробок, не задумываясь о последствиях. Однако в жилых зонах сквозное движение запрещено, и за такое нарушение можно получить штраф до 3000 рублей в крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Превышение скорости в жилой зоне: Водителям следует помнить, что скорость движения внутри жилых зон не должна превышать 20 км/ч. За игнорирование этого правила предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей.

Долгий прогрев автомобиля: Во многих дворах запрещено оставлять автомобиль с работающим двигателем на длительное время. Штрафы за превышение пяти минут прогрева могут достигать 3000 рублей.

Использование сигнала клаксона: В жилых зонах клаксон можно использовать только в случаях непосредственной опасности. За необоснованное использование сигнала штраф составит 500 рублей.

Парковка в неположенных местах: Парковка у мусорных баков или на газоне может стать причиной штрафов до 5000 рублей. Важно удостовериться, что ваша машина не мешает доступу спецтранспорта.

Меры предосторожности:

Проверьте знаки и правила: Всегда обращайте внимание на дорожные знаки и местные правила, особенно в новых или незнакомых местах.

Избегайте скоростных маневров: Даже если вы опаздываете, соблюдение скоростного режима поможет избежать штрафов.

Учитывайте время прогрева: Если необходимо прогреть автомобиль, следите, чтобы время работы двигателя на холостом ходу не превышало установленных норм.

Соблюдение правил дорожного движения в жилых зонах не только избавит вас от ненужных штрафов, но и обеспечит безопасность и комфорт всех жителей.

Помните, что ваше поведение на дороге влияет на благополучие и спокойствие в вашем собственном дворе, сообщает autonews.ru.