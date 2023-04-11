Медики сообщили о неожиданном свойстве российской вакцины от COVID и о том, что ждет привившихся людей в будущем

Ученые нашли неожиданное свойство российской вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцина не только снижает вероятность заболеть, но и, как выяснилось, позволяет привитому, но переболевшему человеку не страдать от довольно неприятного постковидного синдрома.

По словам медэксперта Алексея Водовозова, привитые, даже если переболели ковидом, не будут испытывать слабость, ухудшение памяти, снижение интеллектуальных способностей, депрессии, которые свойственны 85-90% переболевших непривитых россиян.

По словам Водовозова, вакцинация "отсекает" "ковидный хвост". А потому препарат для вакцинации может быть использован и как средство реабилитации.