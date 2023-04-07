Евгений Пригожин призвал публично казнить Дарью Трепову на Красной площади в Москве

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, узнав о том, что начался сбор средств для Дарьи Треповой, подозреваемой в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Татарский, вышел из себя.

Сбор объявил уехавший из РФ коми Александр Долгополов, говоря о том, что Дарье в СИЗО требуются средства гигиены, веганская пища, одежда.

"Я считаю, что Дарья Трепова — законченная мразь и помогать ей нельзя. Что касается этих подонков, то я считаю, что их просто на цепь надо сажать, как животных. Потому что с террористами можно бороться только их методами, и если Дарью Трепову публично казнят на Красной площади, это взбодрит весь народ надолго и по-серьезному", - заявил Пригожин каналу Shot.

Следком предъявил Дарье обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб Татарски и ранены более 40 человек из числа тех, кто пришел на творческий вечер военкора.