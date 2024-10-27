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Это все проходило во время той России: генерал-лейтенант Гурулев рассказал, почему война не закончится

22 октября в программе "Полный контакт" Владими...

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22 октября в программе "Полный контакт" Владимир Соловьев обсудил ряд критических вопросов, касающихся военной науки, защиты критически важных объектов и военной стратегии России. В эфире были подняты вопросы, требующие немедленного решения и долгосрочного планирования.

Военная наука и её роль в современности

С начала эфира Соловьев акцентировал внимание на значении военной науки в предсказании и анализе долгосрочных угроз. Он подчеркнул, что наука должна быть направлена на разработку эффективных стратегий обороны и прогнозирование возможных угроз.

Защита инфраструктуры и возрождение ПВО

Особое внимание в программе было уделено вопросу защиты критически важных объектов, которые становятся целями для атак БПЛА. Ведущий предложил обсудить, кому следует поручить эту ответственную задачу и подчеркнул необходимость возрождения системы противовоздушной обороны страны.

Реформа военного управления

Соловьев также затронул вопрос реформирования структуры военного управления, включая необходимость разделения фронтов и округов для более эффективного распределения задач между командующими и ответственными за оборону тыла.

Ответственность и вооружение граждан

Одной из главных тем обсуждения стало делегирование ответственности в условиях военного времени. Соловьев поднял вопрос о важности наличия четкой командной структуры, где решения принимает один человек, а остальные их исполняют. Обсуждалось также вооружение гражданских и формирование отрядов территориальной обороны.

Реалии войны и деятельность ДОСААФ

В заключение, Соловьев и его гости коснулись темы текущего состояния войны, необходимости принятия этого как постоянной реальности и роли ДОСААФ в подготовке граждан к обороне страны.

Программа "Полный контакт" продолжает оставаться площадкой для серьезных обсуждений, касающихся национальной безопасности и оборонной стратегии России, предоставляя экспертные оценки и предложения по актуальным вопросам военного времени.

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