Онколог Маснянкин проинформировал о симптоме рака, который можно заметить только на маникюре

Это видно только на накрашенных ногтях: врач раскрыл симптом рака, который можно заметить только на маникюре
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Состояние ногтей может многое рассказать опытному врачу о здоровье пациента. Иногда ногти выступают своего рода индикатором смертельных опасных заболеваний.
Российский врач-онколог Михаил Маснянкин заявил, что на ногтях с маникюром можно заметить первый признак рака - появляются полоски разного цвета. Оттенки этого цвета - от коричневого до черного.
Обычно такие опасные полоски расположены в ногтевом ложе у основания пластины, пишет "Лента".
Стоит обратить внимание и на повышенную ломкость ногтей, на появление беспричинных трещин.
"Не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований", — отметил врач.
А потому он считает верным пройти обследование, если тревожные признаки все-таки обнаружились.
Особое внимание стоит уделить шеллаку. При нем на накрашенный ноготь мастер воздействует ультрафиолетовым излучением, и это может спровоцировать более интенсивное развитие рака, если таковой имеется. Женщинам врач советует отказаться от шеллака в пользу других процедур.