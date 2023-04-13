Онколог Маснянкин проинформировал о симптоме рака, который можно заметить только на маникюре

Состояние ногтей может многое рассказать опытному врачу о здоровье пациента. Иногда ногти выступают своего рода индикатором смертельных опасных заболеваний.

Российский врач-онколог Михаил Маснянкин заявил, что на ногтях с маникюром можно заметить первый признак рака - появляются полоски разного цвета. Оттенки этого цвета - от коричневого до черного.

Обычно такие опасные полоски расположены в ногтевом ложе у основания пластины, пишет "Лента".

Стоит обратить внимание и на повышенную ломкость ногтей, на появление беспричинных трещин.

"Не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований", — отметил врач.

А потому он считает верным пройти обследование, если тревожные признаки все-таки обнаружились.

Особое внимание стоит уделить шеллаку. При нем на накрашенный ноготь мастер воздействует ультрафиолетовым излучением, и это может спровоцировать более интенсивное развитие рака, если таковой имеется. Женщинам врач советует отказаться от шеллака в пользу других процедур.