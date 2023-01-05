"Это вас не достойно!": Американское посольство в Москве опубликовало официальное обращение к народу России
Фото: rupres.com
Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой. Обращение американского диппредставительства доступно в Telegram.
Если вкратце, что в обращении говорится, что Россия и США "соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир".
Также дипломаты США отметили, что русскую культуру в США не отменяли, русская литература преподается в школах, а русские произведения исполняются в культурных заведениях.
В заключение говорится, что две страны "роднила общность культур" и достижений.
"Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", — говорится в сообщении.
На этих строках на видео появляются кадры военного конфликта на Украине и акций протестов в российских городах.