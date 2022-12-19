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· Регина Шигабетдинова

«Это уже реально беспредел»: ГИБДД предъявляет новое требование водителям

«Это уже реально беспредел»: ГИБДД предъявляет новое требование водителям

Фото: svezhayagazeta.ru

Водителям страны рассказали о требовании со стороны ГИБДД, которое для многих может стать большой неожиданностью. По словам специалистов, оспорить такое решение в суде вряд ли получится, поскольку судьи с высокой вероятностью будут выносить отказ, передаёт PRIMPRESS.

Новое для многих требование касается вопроса назначения штрафов и различных взысканий. Автомобилистов предупредили, что при смене места жительства и переезде в другой регион количество штрафов для водителей может увеличиться в несколько раз.

Одного из водителей настиг такой случай. Автомобилист попытался оспорить такое решение, но суд вынес отказ. В суде отметили, что все водители обязаны уведомлять о смене своего места жительства госавтоинспекцию. И предоставить такую информацию в ГИБДД автомобилист должен самостоятельно. Иначе число штрафов будет увеличено.

Многие водители посчитали, что это «беспредел», но, по словам юристов, обжаловать в суде такое решение вряд ли получится, поскольку такая обязанность для автовладельцев действительно прописана, просто знают о ней далеко не все, тем более не догадываются о возможных негативных последствиях.

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