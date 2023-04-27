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"Это святое!": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал важное и неожиданное заявление о приостановке огня в Артемовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал заявление: в Артемовске приостановят огонь
"Это святое!": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал важное и неожиданное заявление о приостановке огня в Артемовске

Фото: открытые источники

Артиллерийский огонь в Артемовске будет приостановлен, об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня, 27 апреля. Его цитирует ТАСС.

Необходимость остановить огонь вызвала поездкой в город группы журналистов из США.

"Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры", — отметил Пригожин.

Также Евгений Пригожин предупредил ВСУ от возможных попыток воспользоваться режимом прекращения огня и подтянуть под шумок в Артемовск резервы, фактически прикрываясь журналистами из Америки. Такое попытки будут жестко пресекаться.

"Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай", - сказал Пригожин.

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