Философ и политолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Евросоюз идёт по пути, который может обернуться для него катастрофическими последствиями.

По словам эксперта, открытая конфронтация с Россией выглядит как «самоубийственное движение».

Америка отходит в тень?

Дугин отметил, что Соединённые Штаты постепенно дистанцируются от прямого участия в конфликте, перекладывая ответственность на европейских союзников. Он выразил обеспокоенность тем, что Европа может быть втянута в военные действия, выходящие за рамки конфликта на Украине, что приведёт к глобальной нестабильности.

История повторяется?

Эксперт провёл параллели с историей, напомнив, что Россия уже сталкивалась с сильными противниками — от Наполеона до Гитлера — и выходила победительницей. По его словам, современный Евросоюз, испытывающий трудности из-за миграционного кризиса и внутренних политических проблем, не обладает той мощью, чтобы противостоять России.

Возможный выход — не вмешиваться

Дугин подчёркивает, что наилучший сценарий для Европы — не мешать России решать украинский вопрос. Вмешательство, по его мнению, может не только затянуть конфликт, но и распространить его географически.