Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Это серьёзнее, чем с Украиной»: Европа напрямую хочет воевать с Россией

Философ Александр Дугин считает, что вовлечение...

mk.ru

Подписаться на Дзен.канал

Философ и политолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Евросоюз идёт по пути, который может обернуться для него катастрофическими последствиями.

По словам эксперта, открытая конфронтация с Россией выглядит как «самоубийственное движение».

Америка отходит в тень?

Дугин отметил, что Соединённые Штаты постепенно дистанцируются от прямого участия в конфликте, перекладывая ответственность на европейских союзников. Он выразил обеспокоенность тем, что Европа может быть втянута в военные действия, выходящие за рамки конфликта на Украине, что приведёт к глобальной нестабильности.

История повторяется?

Эксперт провёл параллели с историей, напомнив, что Россия уже сталкивалась с сильными противниками — от Наполеона до Гитлера — и выходила победительницей. По его словам, современный Евросоюз, испытывающий трудности из-за миграционного кризиса и внутренних политических проблем, не обладает той мощью, чтобы противостоять России.

Возможный выход — не вмешиваться

Дугин подчёркивает, что наилучший сценарий для Европы — не мешать России решать украинский вопрос. Вмешательство, по его мнению, может не только затянуть конфликт, но и распространить его географически.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Мы не просим роскоши — просто хотим доехать до дома»: казанцы требуют внимания к разбитой улице

Интересное в Казани

17 часов назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога

чем дешево обработать ванну от плесени

Лонгриды

14 часов назад

Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Интересное в Казани

2 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

обучение на гармони в Москве

Не у нас

2 часа назад

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Новости Татарстана

21 час назад

Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Не у нас

день назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Татарстана

2 часа назад

В 49 лет умер известный журналист и телеведущий Радик Фархуллин

Не у нас

день назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие
Новости Казани
2 дня назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Руководство Нижнекамской ЦРБ заставляет поддерживать главврача после ареста

Не у нас

47 минут назад

СК ведет расследования дела по факту превышения полномочий главврачом в РТ

Не у нас

час назад

Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении подростками сверстницы в Казани

Новости Татарстана

час назад

Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру
Дело организатора жуткого пансионата в Казани б...
Новости Казани
12 минут назад

Дело организатора жуткого пансионата в Казани будет передано в суд

Новости Татарстана

час назад

Подростки получили травмы в ДТП в Челнах

Не у нас

11 часов назад

Археологи нашли под Аравийской пустыней древнее сооружение

Не у нас

11 часов назад

Археологи нашли в заброшенном византийском монастыре мозаику VI века
Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехат...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно