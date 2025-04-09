Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Европа идёт на рискованный путь, стремясь к открытому противостоянию с Россией.

По его словам, подобные намерения со стороны Евросоюза выглядят как «самоубийственное движение».

«США больше не желают участвовать в прямой конфронтации, но фактически передают эстафету ЕС», — отметил Дугин. Он считает, что возможное вовлечение европейских стран в военные действия выходит за рамки текущего конфликта на Украине и несёт более серьёзные последствия.

Комментируя потенциальное развитие событий, философ подчеркнул, что Россия в прошлом одерживала победу над мощными противниками, включая Наполеона и Гитлера. На этом фоне, по его мнению, столкновение с нынешним Евросоюзом, «ослабленным и погружённым в миграционные и внутренние проблемы», не станет затяжным.

«Если европейские политики позволят России решать украинский вопрос напрямую, без вмешательства, это может спасти их от масштабного кризиса», — считает Дугин. Однако он предупреждает: в случае втягивания Европы в конфликт, военные действия на украинской территории могут только усилиться и распространиться, сообщает ria.