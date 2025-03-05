Это продолжалось несколько часов: в Казани таксист надругался над 19-летней клиенткой

В ночь на воскресенье, 2 марта, в Казани произошёл серьёзный инцидент.

43-летний мужчина, прибывший из другого региона, в течение нескольких часов насиловал 19-летнюю девушку возле одного из домов жилого комплекса «Арт Сити» на улице Ершова.

Пострадавшая, как стало известно, приехала из Казахстана. Злоумышленник был задержан и признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает kazanfirst.ru.