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"Это прерогатива президента": в Кремле ответили, будет ли вводиться военное положение на границе с Украиной

Песков заявил, что решений о введении военного положения на границе с Украиной пока не принималось
"Это прерогатива президента": в Кремле ответили, будет ли вводиться военное положение на границе с Украиной

Фото: открытые источники

Никаких решений относительно введения военного положения в регионах РФ, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал Песков.

После происшествия в Брянской области с вылазкой украинских диверсантов Кадыров предложил ввести в некоторых регионах РФ военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что это может привести к неудобствам для местных жителей, зато они будут в безопасности.

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