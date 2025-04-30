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Это незаконно. Пять случаев, когда вы можете отказаться и не предоставлять копию паспорта

Вы не обязаны передавать копию паспорта — даже ...

rukamisami.ru

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Вас просят сделать копию паспорта в банке, отеле или у ЖКХ? Знайте: закон не обязывает вас на это соглашаться, и за отказ никто не имеет права отказать в услуге.

Что говорит закон?

Согласно закону № 152-ФЗ «О персональных данных», гражданин не обязан передавать или оставлять копию паспорта, даже если это прописано во внутренних регламентах организации.

Отказ предоставить копию не может стать причиной отказа в услуге.

Требование копии нарушает ваши права, если не основано на федеральных законах (например, для оформления кредита или загранпаспорта).

Юрист Илья Васильчук подчёркивает: «Закон выше любых внутренних инструкций».

Чем опасна копия паспорта?

Даже простая копия документа может быть использована мошенниками для создания фальшивого паспорта, который способен пройти визуальную проверку в госучреждениях. Это напрямую увеличивает риск кражи личности и оформления фиктивных сделок на ваше имя.

Где чаще всего требуют копию паспорта?

  • Банки
  • МФЦ и ЖКХ
  • Гостиницы и туроператоры
  • Арендодатели и работодатели
  • Удостоверяющие центры

Помните: закон не делает различий — во всех этих случаях копия не является обязательной.

Что делать, если настаивают?

Вежливо откажите, сославшись на закон 152-ФЗ.

Попросите оказать услугу без копии — это ваше законное право.

В случае отказа — подавайте жалобу:

  • В Роскомнадзор: rkn.gov.ru
  • Через Госуслуги — для потребительских споров
  • В суд — с требованием компенсации морального вреда, если данные использованы незаконно

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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