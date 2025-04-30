Это незаконно. Пять случаев, когда вы можете отказаться и не предоставлять копию паспорта
rukamisami.ru
Вас просят сделать копию паспорта в банке, отеле или у ЖКХ? Знайте: закон не обязывает вас на это соглашаться, и за отказ никто не имеет права отказать в услуге.
Что говорит закон?
Согласно закону № 152-ФЗ «О персональных данных», гражданин не обязан передавать или оставлять копию паспорта, даже если это прописано во внутренних регламентах организации.
Отказ предоставить копию не может стать причиной отказа в услуге.
Требование копии нарушает ваши права, если не основано на федеральных законах (например, для оформления кредита или загранпаспорта).
Юрист Илья Васильчук подчёркивает: «Закон выше любых внутренних инструкций».
Чем опасна копия паспорта?
Даже простая копия документа может быть использована мошенниками для создания фальшивого паспорта, который способен пройти визуальную проверку в госучреждениях. Это напрямую увеличивает риск кражи личности и оформления фиктивных сделок на ваше имя.
Где чаще всего требуют копию паспорта?
- Банки
- МФЦ и ЖКХ
- Гостиницы и туроператоры
- Арендодатели и работодатели
- Удостоверяющие центры
Помните: закон не делает различий — во всех этих случаях копия не является обязательной.
Что делать, если настаивают?
Вежливо откажите, сославшись на закон 152-ФЗ.
Попросите оказать услугу без копии — это ваше законное право.
В случае отказа — подавайте жалобу:
- В Роскомнадзор: rkn.gov.ru
- Через Госуслуги — для потребительских споров
- В суд — с требованием компенсации морального вреда, если данные использованы незаконно
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