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Это незаконно. Пять случаев, когда вы можете не отдавать копию паспорта

Многие продавцы и менеджеры просят клиентов ост...

proza.ru

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Многие продавцы и менеджеры просят клиентов оставить копию паспорта. Однако, как объяснил судебный юрист и эксперт по безопасности сделок Илья Васильчук в интервью aif.ru., делать это вовсе не обязательно — закон такого требования не предусматривает.

Он отметил, что современные технологии позволяют мошенникам, имеющим копию паспорта, создать подделку высокого качества. Такая фальшивка может даже пройти базовую проверку, например в МФЦ. Поэтому возникает противоречие: с одной стороны, граждане не хотят, чтобы их документы хранились где-то в копиях, а с другой — организации стремятся зафиксировать факт проверки личности и считают копию паспорта доказательством.

По словам специалиста, граждане не обязаны по закону передавать или разрешать копирование своего паспорта. Тем не менее, во многих местах могут попросить это сделать — в гостинице, банке, на работе, в управляющей компании или удостоверяющем центре.

Даже если человек отказывается оставить копию паспорта, организация всё равно обязана оказать услугу. Внутренние правила компаний не могут отменить права граждан, предусмотренные законом.

Если где-то требуют копию паспорта без законных оснований, юрист рекомендует подать жалобу через сайт Роскомнадзора. Эта служба следит за соблюдением закона о персональных данных. В случае подтверждённого нарушения можно обратиться в суд и потребовать компенсацию за моральный ущерб. Если же спор возник в магазине или в сфере услуг, жалобу можно оставить на портале госуслуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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