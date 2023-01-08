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· Регина Шигабетдинова

«Это не розыгрыш?»: Популярный продукт в супермаркетах резко подешевеет на 92% с 8 января

«Это не розыгрыш?»: Популярный продукт в супермаркетах резко подешевеет на 92% с 8 января

Фото: build-experts.ru

Стало известно о резком понижении цен на популярную группу товаров в супермаркетах. Стоимость необходимого для посетителей магазинов продукта станет ниже сразу на 92% с 8 января при определенных условиях. А приобрести его почти даром можно будет в одной из крупных сетей супермаркетов, передает PRIMPRESS.

Речь идет о сети гипермаркетов «Ашан». Приобрести самые нужные товары в таких магазинах покупатели смогут практически за бесценок. Сделать это удастся при соблюдении определенных условий, которые заключаются в получении бонусных баллов, которые потом можно будет списать с карты.

Для этого необходимо будет оформить карту лояльности сети, а если она уже у человека есть на руках, достаточно будет приобрести товары, на которые ретейлер установил повышенный кешбэк. Например, при покупке белого игристого вина брют производства Италии на карту вернется половина от его стоимости. Это будет около 800 рублей.

А после того, как баллы окажутся на карте, их можно будет использовать для оплаты следующих покупок. Таким образом, получить практически любой товар можно будет с существенной скидкой. Так, полтора килограмма фермерской охлажденной говядины для запекания в любом «Ашане» будет стоить 868 рублей. Но если списать при покупке баллы в размере 800 штук, получится, что товар будет идти со скидкой 92%. И воспользоваться подобной возможностью все россияне смогут уже с 8 января.

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