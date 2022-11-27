Новости России
· Регина Шигабетдинова

«Это не розыгрыш?»: Популярный продукт в супермаркетах резко подешевеет на 90% с 28 ноября

«Это не розыгрыш?»: Популярный продукт в супермаркетах резко подешевеет на 90% с 28 ноября

Фото: X5 Retail Group

Жителям России рассказали о популярных продуктах, стоимость которых для посетителей магазинов снизится на 90% и более уже с 28 ноября. Приобрести такую продукцию посетители торговых точек смогут практически задаром. И подобная возможность будет доступна всем участникам программы лояльности, передаёт PRIMPRESS.

Неожиданное снижение цен на популярные товары ждет в ближайшее время всех покупателей сети гипермаркетов «Ашан». Получить многие продукты посетители таких магазинов почти бесплатно смогут уже с 28 ноября. Но для этого придется воспользоваться бонусной картой сети.

Отмечается, что при использовании карты лояльности во время покупок гражданам будут начисляться повышенные бонусы, размер которых в отдельных случаях будет доходить до 70%. Такие баллы будут начисляться возвратом на карту при покупке товаров со специальными ценниками, а если человек будет приобретать продукцию с фирменной птичкой, кешбэк составит 5%.

После того как баллы будут накоплены на карте, ими можно будет воспользоваться, списав их во время следующих покупок. Таким образом, многие товары для обладетелей карт смогут стать на 90% дешевле или даже бесплатными. К примеру, такой возможностью можно будет воспользоваться при покупке соленой красной рыбы или икры, которыми в ближайшее время россияне будут закупаться для новогоднего стола.

В сети отмечают, что один балл будет равняться одному рублю при списании, а оплатить такими бонусами можно будет вплоть до полной стоимости товара.

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