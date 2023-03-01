"Это не мы": на Украине заявили, что ударов по территории РФ не наносили и не наносят

Подоляк утверждает, что Украина не наносит ударов по территории России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев вообще не причастен к атакам по России.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", - написал Подоляк в соцсети.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.

