«Это намного серьёзнее, чем с Украиной»: Европа напрямую хочет воевать с Россией
dzen.ru
В эфире радио Sputnik философ и политолог Александр Дугин высказал резкую оценку внешнеполитического курса Евросоюза.
По его мнению, европейские государства идут по пути конфронтации с Россией, что может закончиться глубоким кризисом или даже катастрофой.
Он назвал такую стратегию «самоубийственной» и выразил сомнение в способности ЕС выдержать последствия масштабного противостояния.
США отходят на второй план?
Дугин подчеркнул, что Соединённые Штаты всё чаще передают инициативу Европе, ограничиваясь дипломатической поддержкой и поставками. Эта переориентация ответственности делает ситуацию более опасной: Европа может оказаться втянутой в конфликт, который выйдет за пределы Украины и дестабилизирует весь регион.
История как предупреждение
Политолог провёл исторические аналогии, напомнив, что Россия уже переживала противостояния с сильными внешними противниками: Наполеоном, Гитлером и другими державами. Во всех этих случаях Россия выходила победительницей.
Современный Евросоюз, по его мнению, не обладает ни стратегической целостностью, ни политической устойчивостью, особенно на фоне миграционного давления и внутренних кризисов.
Не вмешиваться — лучший сценарий?
Александр Дугин уверен: наилучшее, что может сделать Европа — это воздержаться от вмешательства. Любые действия, по его словам, только усугубят ситуацию, продлят конфликт и могут вовлечь другие страны.
Он подытожил: «Пусть Россия решает украинский вопрос самостоятельно. Попытки повлиять извне способны лишь разжечь ещё более широкий пожар».
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