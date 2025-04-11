«Это намного серьёзнее, чем с Украиной»: Европа напрямую хочет воевать с Россией

В эфире радио Sputnik философ и политолог Александр Дугин высказал резкую оценку внешнеполитического курса Евросоюза.

По его мнению, европейские государства идут по пути конфронтации с Россией, что может закончиться глубоким кризисом или даже катастрофой.

Он назвал такую стратегию «самоубийственной» и выразил сомнение в способности ЕС выдержать последствия масштабного противостояния.

США отходят на второй план?

Дугин подчеркнул, что Соединённые Штаты всё чаще передают инициативу Европе, ограничиваясь дипломатической поддержкой и поставками. Эта переориентация ответственности делает ситуацию более опасной: Европа может оказаться втянутой в конфликт, который выйдет за пределы Украины и дестабилизирует весь регион.

История как предупреждение

Политолог провёл исторические аналогии, напомнив, что Россия уже переживала противостояния с сильными внешними противниками: Наполеоном, Гитлером и другими державами. Во всех этих случаях Россия выходила победительницей.

Современный Евросоюз, по его мнению, не обладает ни стратегической целостностью, ни политической устойчивостью, особенно на фоне миграционного давления и внутренних кризисов.

Не вмешиваться — лучший сценарий?

Александр Дугин уверен: наилучшее, что может сделать Европа — это воздержаться от вмешательства. Любые действия, по его словам, только усугубят ситуацию, продлят конфликт и могут вовлечь другие страны.

Он подытожил: «Пусть Россия решает украинский вопрос самостоятельно. Попытки повлиять извне способны лишь разжечь ещё более широкий пожар».