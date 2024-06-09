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Это наиболее вредная и опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

В интервью журналистам портала Газета.ру врач Дарья Утюмова поделилась своим мнением о вреде винограда для здоровья.

Екатерина Ряполова

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В интервью журналистам портала Газета.ру врач Дарья Утюмова поделилась своим мнением о вреде винограда для здоровья.

Она обратила внимание на высокое содержание сахара в этой ягоде, что может быть вредным для людей с сахарным диабетом и циррозом печени.

Также врач отметила, что виноград является сильным аллергеном из-за высокого уровня витамина C и его калорийности, что может привести к набору лишнего веса. Кроме того, виноград стимулирует выработку желудочного сока, что может ухудшить состояние людей с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.

Специалист Утюмова напоминает об осторожности при употреблении винограда, несмотря на его полезные свойства. Она подчеркивает важность слушать советы экспертов и следить за своим здоровьем, прежде чем безраздельно употреблять сладкие угощения, сообщает PROGOROD62.

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