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«Это может нанести вред»: врач-токсиколог развеял мифы о мытье мяса перед готовкой

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, почему...

onedio.com

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что на сыром мясе могут быть опасные микроорганизмы, однако мытьё мяса не помогает избавиться от них.

Он пояснил, что промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может привести к их распространению по кухне, например, на столешницы и посуду.

Кутушов отметил, что современные санитарные нормы исключают мытье мяса, а основной метод борьбы с патогенами — это правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это касается всех типов мяса, за исключением стейков с кровью, для которых важны условия хранения и качество.

Врач порекомендовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и сразу утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.

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