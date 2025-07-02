«Это может нанести вред»: врач-токсиколог развеял мифы о мытье мяса перед готовкой

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что на сыром мясе могут быть опасные микроорганизмы, однако мытьё мяса не помогает избавиться от них.

Он пояснил, что промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может привести к их распространению по кухне, например, на столешницы и посуду.

Кутушов отметил, что современные санитарные нормы исключают мытье мяса, а основной метод борьбы с патогенами — это правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это касается всех типов мяса, за исключением стейков с кровью, для которых важны условия хранения и качество.

Врач порекомендовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса и сразу утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.