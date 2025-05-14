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«Это хороший знак!» Зеленский поставил Владимиру Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о г...

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Владимир Зеленский выступил с комментарием по поводу предложения Владимира Путина о прямых переговорах, озвученного ранее:

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны…

Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное – начиная с завтрашнего дня».

Украинская сторона подчёркивает: без реального перемирия обсуждение мира невозможно.

Предложение Москвы

Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая. Среди ключевых тезисов:

  • готовность к прямому диалогу с Киевом;
  • акцент на необходимости устранения первопричин конфликта;
  • поддержка со стороны ряда стран, включая Турцию как посредника.

Реакция мировой политики

  • Дональд Трамп назвал 15 мая «возможным великим днём» для начала деэскалации;
  • Президент Франции выразил осторожный скептицизм: предложение России, по его мнению, недостаточно конкретно и требует гарантий;
  • ООН и ЕС пока не выступили с официальной оценкой, но приветствуют любые шаги к прекращению огня.

Что дальше

Перемирие с 12 мая станет первым критическим тестом на искренность намерений сторон. Если оно состоится:

  • возможно проведение очных переговоров 15 мая;
  • стороны смогут обсудить механизмы безопасности и восстановления;
  • появится шанс перейти от военной фазы к политическому решению конфликта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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