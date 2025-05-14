«Это хороший знак!» Зеленский поставил Владимиру Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая
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Владимир Зеленский выступил с комментарием по поводу предложения Владимира Путина о прямых переговорах, озвученного ранее:
«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны…
Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное – начиная с завтрашнего дня».
Украинская сторона подчёркивает: без реального перемирия обсуждение мира невозможно.
Предложение Москвы
Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая. Среди ключевых тезисов:
- готовность к прямому диалогу с Киевом;
- акцент на необходимости устранения первопричин конфликта;
- поддержка со стороны ряда стран, включая Турцию как посредника.
Реакция мировой политики
- Дональд Трамп назвал 15 мая «возможным великим днём» для начала деэскалации;
- Президент Франции выразил осторожный скептицизм: предложение России, по его мнению, недостаточно конкретно и требует гарантий;
- ООН и ЕС пока не выступили с официальной оценкой, но приветствуют любые шаги к прекращению огня.
Что дальше
Перемирие с 12 мая станет первым критическим тестом на искренность намерений сторон. Если оно состоится:
- возможно проведение очных переговоров 15 мая;
- стороны смогут обсудить механизмы безопасности и восстановления;
- появится шанс перейти от военной фазы к политическому решению конфликта.
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