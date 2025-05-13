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«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая

Зеленский заявил, что Украина приедет на перего...

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Украина готова к мирным переговорам, но при одном важном условии — полное прекращение огня с 12 мая, заявил Владимир Зеленский.

Это стало ответом на предложение президента России Владимира Путина встретиться 15 мая в Стамбуле.

Что сказал Зеленский?

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны… Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное – начиная с завтрашнего дня», — написал он в соцсетях.

Что предложила Москва?

Владимир Путин объявил о готовности России к прямым переговорам с Киевом.

Местом встречи предложен Стамбул, дата — 15 мая.

Кремль подчеркнул: важно устранить первопричины конфликта.

Реакция мировых лидеров

Дональд Трамп назвал 15 мая потенциально «великим днём» для обеих сторон.

Французский президент выразил сомнения, назвав предложение Путина недостаточным для начала реального диалога.

Мир ждёт первого шага — подтверждённого и реального перемирия, сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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